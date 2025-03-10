Сотрудник "Магнита" на Автозаводе пострадал от рук неизвестного

В Автозаводском районе областного центра 45-летний сотрудник магазина "Магнит" пострадал от рук неизвестного.
Как сообщили в Госинспекции труда Нижегородской области, в результате происшествия пострадавший работник получил переломы костей носа. Медзаключение гласит, что полученные травмы относятся к категории тяжелых.
При этом работодатель не уведомил трудовую инспекцию о произошедшем, что является нарушением закона.
В ведомстве уже приступили к расследованию этого несчастного случая, будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что посетитель избил сотрудника фитнеса в нижегородском ТРЦ "Фантастика".
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