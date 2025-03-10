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Культура и отдых

Экзотические растения хотят высадить в нижегородской "Швейцарии"

17 марта 2025 15:25  [167] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В парке "Швейцария" Нижнего Новгорода хотят высадить экзотические растения. Об этом на заседании думской комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству сообщил директор муниципального автономного учреждения культуры "Парк Швейцария" Олег Шувалов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам Шувалова, в парке в 2024 году высажено более 670 зеленых насаждений. 

"Начата работа по благоустройству территории дендрария, в частности, оградили тропы, высадили дополнительные зеленые насаждения. Мы решили пойти не самым легким способом, не нанимать подрядчиков, сами проводим работу силами специалистами парка под присмотром Всероссийского общества охраны природы. Сейчас налаживаем диалог с нашим Ботаническим садом (Ботсад ННГУ. - Прим. ред.), чтобы получить от них предложения, какие экзотические растения можно высадить в парке, чтобы дендрарий стал более привлекательным местом чем сегодня", - сказал он.

Директор МАУК также уточнил, что за прошлый год парк "Швейцария" посетили почти пять миллионов человек. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году рядом с парком "Швейцария" в Нижнем Новгороде появятся 74 новых парковочных места. 

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Теги:
Гордума Парк Швейцария
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