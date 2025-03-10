Нижегородцы потеряли почти 400 млн рублей из-за дистанционного мошенничества Общество

Ущерб от дистанционного мошенничества по Нижегородской области за первые месяцы 2025 года составил почти 400 млн рублей. На эту тему порассуждала руководитель проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!", член Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова в рамках пресс-конференции в НОИЦ 17 марта. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Россияне потеряли более 295 млрд рублей из-за телефонных мошенников по данным за 2024 год. По словам Халезовой, показатель за 2025 год может быть в несколько раз выше.

Она рассказала, что сейчас наблюдается кризис финансового просвещения и сейчас необходимо разработать новые комплексные формы для осведомления граждан о мошенничестве.

"Люди устали от рассказов, что очередные мошенники украли очередные деньги", - отметила Халезова.

Самыми простыми инструментами защиты от мошенничества, по мнению Натальи Халезовой, являются скептицизм, верификация получаемой информации и осторожное пользование денежными средствами (отслеживание покупок, хранение денег на разных картах/счетах).

Ранее сообщалось, правоохранители рассказали о популярных схемах мошенничества.