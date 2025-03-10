Как мошенники обманывают нижегородцев в 2025 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С начала 2025 года в Нижегородской области произошло более 1300 случаев мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и контактным способом, сообщил замначальника 5 отдела УУР ГУ МВД РФ по региону подполковник полиции Олег Тарасов на пресс-конференции в НОИЦ. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".



Эксперт перечислил наиболее распространенные способы мошенничества.



Продажа товаров и услуг на различных площадках

Гражданин переводит денег, но товара нет. Как правило, мошенники ставят цену ниже рыночной, что и служит триггером к покупке. При этом они требуют 100% предоплату. Чаще всего товар не приходит вовсе, но фиксировались случаи, когда приходили кирпичи.

Покупка товара у граждан

Мошенники находят объявление и предлагают купить товар. Для оплаты просят реквизиты карты, спрашивают CVV-код. Для оплаты и перевода достаточно номера карты, ни в коем случае нельзя сообщать код с обратной стороны карты.

Инвестиции

Жертва получает предложение вложить деньги в криптовалюту или ценные бумаги. Первые вложения просят перевести на фейковую площадку или карту. После получения денег мошенники могут продолжать обманывать человека с целью выманивания еще большего количества денежных средств, демонстрируя фейковые графики роста прибыли. Однако чаще всего мошенники просто перестают выходить на связь.

Сообщение от друга

Приходит сообщение в соцсетях/мессенджерах с аккаунта друга или близкого с просьбой занять деньги. Иногда просят проголосовать за ребенка в конкурсе по присланной ссылке, через которую взламывают аккаунт.

Звонок от представителей правоохранительных органов, банков, сотовых операторов

Мошенники, представляющиеся работниками банков или полиции, сообщают о хакерской атаке, подозрении финансирования экстремистов или террористов. Просят перевести деньги на "безопасный счет". Могут представляться родственниками жертв, давят на жалость, чтобы выманить деньги под предлогом откупа в неприятной ситуации (попал в ДТП, совершили преступление и тд). Целью являются либо банковские аккаунты, либо аккаунт на "Госуслугах" (сейчас распространяется схема с предложением установить самозапрет на кредит, чтобы получить доступ к сервису).

"Страх — один из основных элементов мошенничества", — отметил Тарасов.

Мошенникам очень важно установить непрерывный контакт с жертвой, чтобы эмоционально на них давить. Они не позволяют отключаться от звонка, чтобы жертва не смогла с кем-то посоветоваться, а также подгоняют во время перевода денежных средств.

Среди новых мошеннических схем наблюдаются сообщения и звонки через мессенджер с фейкового аккаунта начальника коллектива или руководителя образовательной организации.

Сергей Баринов, замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области, посоветовал родителям не говорить детям пароли от их карт или мобильных банков, а также о том, где лежат большие суммы сбережений. По его словам, дети являются одной из основных групп риска. Не редкими являются ситуации, когда мошенники втираются в доверие к детям и узнают о сбережениях родителей через общение в видеоиграх. Зачастую дети сами берут кредиты в мобильных приложениях с телефонов взрослых по незнанию, чтобы вложиться в игровую валюту.



Напомним, МВД России предупредили о новой мошеннической схеме под видом пересчета платы за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, более 2 млрд рублей украли у нижегородцев дистанционно в 2024 году.