Около 80% случаев мошенничества остаются нераскрытыми в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет около 20%. Об этом рассказал замначальника 5 отдела УУР ГУ МВД РФ по региону подполковник полиции Олег Тарасов на пресс-конференции в НОИЦ. На данном мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, основная часть мошенников находится за пределами Нижегородской области и даже России. Большая часть украденных средств переводится в криптовалюту и выводится за рубеж.

"Раскрывается около 20% случаев мошенничества. Только те, где мошенники находятся на территории Российской Федерации", - отметил Тарасов.

Полицейский рассказал, что вернуть денежные средства удается не всегда, в среднем возмещается 20-30% похищенного. Украденные деньги, которые были выведены за границу, почти невозможно достать из-за рубежа в условиях нынешних санкций.

Ранее сообщалось, более 1300 случаев дистанционного мошенничества зафиксировано в Нижегородской области с начала 2025 года.