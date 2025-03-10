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Общество

Около 80% случаев мошенничества остаются нераскрытыми в Нижегородской области

17 марта 2025 17:14  [113] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет около 20%. Об этом рассказал замначальника 5 отдела УУР ГУ МВД РФ по региону подполковник полиции Олег Тарасов на пресс-конференции в НОИЦ. На данном мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, основная часть мошенников находится за пределами Нижегородской области и даже России. Большая часть украденных средств переводится в криптовалюту и выводится за рубеж.

"Раскрывается около 20% случаев мошенничества. Только те, где мошенники находятся на территории Российской Федерации", - отметил Тарасов.

Полицейский рассказал, что вернуть денежные средства удается не всегда, в среднем возмещается 20-30% похищенного. Украденные деньги, которые были выведены за границу, почти невозможно достать из-за рубежа в условиях нынешних санкций.

Ранее сообщалось, более 1300 случаев дистанционного мошенничества зафиксировано в Нижегородской области с начала 2025 года.

 

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Теги:
Кража МВД Мошенничество
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