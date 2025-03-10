30 компаний разместили свое производство в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" за 2 года Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

С 2023 года действующими и потенциальными резидентами нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинском округе стали 36 компаний.

Как подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, эксперты единодушно называют нижегородскую ОЭЗ одной из самых развивающихся аналогичных территорий в стране. Он сообщил, что участники ОЭЗ "Кулибин" расположили свои производства на площади 270 гектаров, что составило 60% полезной площади.

Экспертным советом одобрены к реализации 39 проектов на 123 миллиарда рублей, по итогам будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Среди основных инвестпроектов нижегородской ОЭЗ являются производства товаров народного потребления, а также металлургия, машиностроение и нефтехимия. На территории ОЭЗ компании возведут девять административных корпусов.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, потенциальные инвесторы продолжают интересоваться условиями размещения производств в ОЭЗ "Кулибин". Он добавил, что около 10 компаний в настоящее время готовят документы для вхождения в ОЭЗ в качестве резидента. Ищенко напомнил, что территория экономической зоны будет расширена за счет площадки в Борском округе. Также власти рассматривают и территории в других районах области, для инвесторов стараются создать наиболее комфортные условия для запуска проектов.

Напомним, в 2024 году ОЭЗ "Кулибин" вошла в топ-5 VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а также была отмечена в номинации "Динамично развивающаяся особая экономическая зона".