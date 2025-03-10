В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 марта 2025 18:20  [57] Более 3,4 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за сутки
17 марта 2025 17:44  [111] Экс-сотрудники Ростехнадзора в Нижнем Новгороде получили срок за взятки
17 марта 2025 17:28  [114] Пострадавших во время поножовщины в нижегородской школе выписали из больницы
17 марта 2025 16:06  [146] Сотрудник "Магнита" на Автозаводе пострадал от рук неизвестного
17 марта 2025 12:15  [176] Двое взрослых и ребенок отравились газом в Богородске
17 марта 2025 11:32  [276] Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей
17 марта 2025 10:41  [251] Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода
17 марта 2025 10:14  [194] Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе
17 марта 2025 08:04  [308] Полиция ищет угонщиков, бросивших авто после ДТП в Нижнем Новгороде
17 марта 2025 07:53  [417] "Газель" протаранила Hyundai на трассе под Бором: шесть человек в больнице
Происшествия

Экс-сотрудники Ростехнадзора в Нижнем Новгороде получили срок за взятки

17 марта 2025 17:44  [111] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Двух инспекторов межрегионального отдела магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора признали виновными в получении взятки. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год один из осужденных получил взятки в общей сумме 170 тысяч рублей от представителей организаций за беспрепятственное подписание акта приемки объекта и выдачу положительных актов по результатам проверки, несмотря на отсутствие законных оснований. Кроме того, в составе группы инспекторов была получена взятка в размере 50 тысяч рублей за невыезд для проведения проверки и предоставление служебной информации о предстоящей внеплановой проверке надзорным органом. Позже мужчины использовали эти денежные средства по своему усмотрению.

Доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Так, один из инспекторов признан виновным в двух эпизодах получения взятки должностным лицом, двух эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору, а также в получении взятки с вымогательством. Второй инспектор обвинен в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Суд назначил наказания в виде 7 и 10 лет колонии строгого режима. Инспекторам запрещено занимать госдолжности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года и 5 лет.

Ранее сообщалось, с начала 2025 года произошло четыре громких задержания среди руководящего состава нижегородских вузов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки СК РФ Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
17 марта 2025 11:32  [276] Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей
13 марта 2025 20:47  [1007] Директора нижегородского РАНХиГС Парамонова арестовали до 9 мая
12 марта 2025 14:16  [779] СК возбудил уголовное дело о взятках в нижегородском филиале РАНХиГС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph