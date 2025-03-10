Экс-сотрудники Ростехнадзора в Нижнем Новгороде получили срок за взятки Происшествия

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Двух инспекторов межрегионального отдела магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора признали виновными в получении взятки. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год один из осужденных получил взятки в общей сумме 170 тысяч рублей от представителей организаций за беспрепятственное подписание акта приемки объекта и выдачу положительных актов по результатам проверки, несмотря на отсутствие законных оснований. Кроме того, в составе группы инспекторов была получена взятка в размере 50 тысяч рублей за невыезд для проведения проверки и предоставление служебной информации о предстоящей внеплановой проверке надзорным органом. Позже мужчины использовали эти денежные средства по своему усмотрению.

Доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Так, один из инспекторов признан виновным в двух эпизодах получения взятки должностным лицом, двух эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору, а также в получении взятки с вымогательством. Второй инспектор обвинен в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Суд назначил наказания в виде 7 и 10 лет колонии строгого режима. Инспекторам запрещено занимать госдолжности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года и 5 лет.

Ранее сообщалось, с начала 2025 года произошло четыре громких задержания среди руководящего состава нижегородских вузов.