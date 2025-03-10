Экс-медсестру в Богородске будут судить за взятки Происшествия

В Богородске Нижегородской области будут судить бывшую старшую медсестру за взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК региона.

Как полагает следствие, преступный эпизод имел место быть в промежутке между 2018 и 2019 годами. Полицейские считают, что обвиняемая получила более 190 тысяч рублей в виде взятки от директора фирмы, осуществлявшей ремонт медицинского оборудования. За это экс-медсестра направляла заявки в данную компанию на проведение ремонтных работ.

Отмечается, что свою вину подозреваемая признала частично.

Уголовное дело с обвинительным уклоном направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что два бывших инспектора Ростехнадзора в Нижнем Новгороде осуждены за взятки.

Также напомним, что за взятку в 4,8 млн рублей на скамью подсудимых отправилась бывшая сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске.