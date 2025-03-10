Канадская семья Фейнстра покинула Нижегородскую область

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Канадская семья Фейнстра временно покинула Россию. Об этом сообщил глава семейства Аренд Фейнстра в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.
В ролике, снятом в аэропорту имени В.П. Чкалова, он рассказал, что их поездка продлится всего несколько дней. Семья отправилась в Грузию, чтобы уладить некоторые дела и встретиться со старыми друзьями. Однако путешествуют они не в полном составе — вместе с Арендом поехали его супруга и дочь Ариана.
Глава семейства также поделился деталями небольшого инцидента в аэропорту. По его словам, сотрудники службы безопасности заинтересовались его дроном и провели дополнительную проверку. Несмотря на это, Аренд остался доволен работой нижегородского аэропорта. Он отметил его компактность, широкий выбор сувенирных магазинов и особенно обратил внимание на чучело медведя, которое произвело на него сильное впечатление.
Фейнстра пообещал подписчикам привезти из Грузии новый контент, снятый с помощью дрона.
Напомним, что канадская семья перебралась на ПМЖ в Россию год назад. О своем переезде они рассказали в телешоу на Первом канале.
Сообщалось также, что канадцы начали строить ферму в Нижегородской области.
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