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Общество

Многодетная семья из Канады начала строить ферму в Нижегородской области

10 февраля 2025 10:30  [84] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Многодетная семья Фейнстра из Канады стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке благодаря указу Президента РФ, который поддерживает иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что теперь у семьи открываются новые возможности: так, они могут зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и участвовать в региональных программах поддержки. По словам губернатора, переселенцы уже начали строительство своей фермы и планирует открыть магазин, где будут продаваться фермерские продукты. В дальнейшем канадцам предстоит сдать экзамен по русскому языку для подачи документов на получение ВНЖ. 

Как добавил Глеб Никитин, регион продолжает работу над упрощением процедур для иностранцев из недружественных стран, выбирающих Россию для жизни, в соответствии со своими духовными и нравственными убеждениями.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество Многодетные семьи
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