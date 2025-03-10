Спортивный журналист из Нижнего Новгорода пропал в Тюмени Происшествия

Фото: "ЛизаАлерт"

В Тюменской области пропал спортивный журналист из Нижнего Новгорода Александр Круглов. Поиск ведут добровольцы "ЛизаАлерт".

По имеющейся информации, нижегородец приехал в Тюмень на чемпионат России по биатлону. Он исчез 12 марта, за день до соревнований, по дороге на базу "Жемчужина Сибири", где должен был получить аккредитацию.

Поисковый отряд начал работу 16 марта.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Видевших Александра или знающих что-либо о его местонахождении просят позвонить в поисковый отряд "ЛизаАлерт" по номеру 8 (800) 700-54-52 или полицию по каналу связи 112.

Ранее сообщалось, что пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Нижнем Новгороде.