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Общество

Нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем

18 марта 2025 11:06  [1] Общество
Нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем

В Нижнем Новгороде зафиксирован рост обращений с инфекциями, передающимися половым путем, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на дерматовенеролога нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ Илью Макарычева. По словам эксперта, более половины заболевших — студенты.  

Специалист связывает эту тенденцию с недостаточным уровнем полового просвещения среди молодежи. Он подчеркнул, что если родители не говорят с детьми о сексе, эту роль берет на себя улица, порнография или недобросовестные взрослые.  

"К 16 годам подростки должны знать правила безопасных интимных отношений, понимать последствия незащищенных контактов и уметь распознавать недопустимое поведение партнера", — отметил врач.  

Он также напомнил, что многие инфекции могут долго не проявляться или вызывать неспецифические симптомы. Однако своевременное лечение позволяет избежать серьезных последствий.  

Лучшим способом защиты специалист назвал регулярное и правильное использование презервативов, но уточнил, что они не защищают от ряда инфекций, передающихся при контакте кожи, таких как ВПЧ, генитальный герпес и сифилис.

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Теги:
Врачи Инфекция
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