Нижегородка спровоцировала рост опухоли на коже после вредного совета

Врачи-дерматовенерологи Приволжского медуниверситета помогли 72-летней жительнице Нижегородской области, у которой на спине начала быстро расти опухоль. Причиной стало применение аптечного средства, порекомендованного соседкой. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.
Женщина обратилась в медицинское учреждение, где в тот момент консультацию проводила ассистент кафедры кожных и венерических болезней, кандидат медицинских наук Ксения Ускова. Она рассказала, что у пациентки в течение 30 лет на спине находилось небольшое новообразование, но недавно оно резко увеличилось в размерах.
Как выяснилось, незадолго до этого женщина обработала его популярным препаратом, содержащим неконцентрированную смесь кислот и щелочей. Использовать это средство ей посоветовала соседка по даче.
"Рост опухоли после применения препарата произошел сразу по нескольким причинам: ткани получили химический ожог, возникло воспаление, а также присоединилась вторичная инфекция. Кроме того, неполное разрушение новообразования спровоцировало разрастание клеток. Отмечу, что таким способом нельзя удалять даже папилломы", — объяснила Ксения Ускова.
Врач удалил травмированное образование и направил его на гистологическое исследование. Анализы показали, что у пациентки развилась мягкая фиброма.
Ранее сообщалось, врачи спасли нижегородку, которая пыталась удалить с лица "яйца паразитов" ножницами.
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