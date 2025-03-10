Нижегородский пульмонолог указал на устаревшие противопоказания к вакцинации Наука

Пульмонолог Нижегородской областной детской клинической больницы Александр Дворянинов указал на ряд устаревших состояний и симптомов, которые ошибочно считаются противопоказаниями для вакцинации детей. Об этом сообщает информационное агентство “Стационар-пресс”.

Специалист отметил, что следующие состояния не являются препятствием для вакцинации:

— Незначительные отклонения в ОАК (повышенный уровень эозинофилов, пониженный уровень тромбоцитов или изменения после перенесенной болезни).

— Незначительные отклонения в общем анализе мочи (лейкоцитурия и бактериурия).

— Недоношенность.(такие дети более уязвимы к инфекциям, поэтому вакцинация для них особенно важна).

— Физиологическая желтуха новорожденных.

— Кожные высыпания у новорожденных (акне, потница, себорейный дерматит, опрелости, пеленочный и контактный дерматиты).

— Бессимптомные изменения, выявленные на УЗИ или НСГ (увеличение тени тимуса, расширение желудочков мозга или межполушарной щели, повышенное количество ликвора, пиелоэктазия в возрасте 1 месяца, открытое овальное окно).

— Младенческие гемангиомы, которые не влияют на вакцинацию. Если требуется лечение, оно может проводиться одновременно с прививками.

— Легкие формы анемии. Детям с железодефицитной анемией профилактические прививки не противопоказаны и могут проводиться в обычные сроки без необходимости нормализации уровня гемоглобина.

— Нейтропения, согласно рекомендациям 2018 года, не является противопоказанием для вакцинации. Прививки проводятся по Национальному календарю при стабильном состоянии, отсутствии симптомов простуды и обострений хронических заболеваний. Проба Манту или Диаскин-тест также не имеют противопоказаний.

Ранее сообщалось, более 27 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области.