Стоимость недостроя Приокского рынка определят в суде Экономика

Стоимость здания Приокского рынка в микрорайоне "Щербинки" в настоящее время решается в суде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минимущества.

После определения стоимости недостроенный объект будет выставлен на продажу для дальнейшего завершения строительства.

Напомним, областной Арбитражный суд удовлетворил иск об изъятии у собственника недостроенного здания на территории бывшего Приокского рынка в Нижнем Новгороде. Договор аренды с инвестором был заключен в 2006 году на десять лет, и продлевался в 2016 году еще на три года. В 2019 году проект так и не был реализован. В итоге власти региона изъяли участок после судебного иска.

Ранее сообщалось, новостройка для расселения жителей ветхого фонда появится в Щербинках.