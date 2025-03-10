Стоимость недостроя Приокского рынка определят в суде

Стоимость здания Приокского рынка в микрорайоне "Щербинки" в настоящее время решается в суде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минимущества.
После определения стоимости недостроенный объект будет выставлен на продажу для дальнейшего завершения строительства.
Напомним, областной Арбитражный суд удовлетворил иск об изъятии у собственника недостроенного здания на территории бывшего Приокского рынка в Нижнем Новгороде. Договор аренды с инвестором был заключен в 2006 году на десять лет, и продлевался в 2016 году еще на три года. В 2019 году проект так и не был реализован. В итоге власти региона изъяли участок после судебного иска.
Ранее сообщалось, новостройка для расселения жителей ветхого фонда появится в Щербинках.
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