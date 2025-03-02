Нижегородцы требуют отказаться от строительства ЖК у Борского моста Общество

Жители 5-го микрорайона Мещерского озера выступили против возведения крупного жилого комплекса в районе Борского моста. Они направили обращение в администрацию Канавинского района с требованием остановить проект. Документ находится в распоряжении Newsroom24.

По плану, застройкой территории займется ООО "СЗ "Хутор". Эта компания взяла на себя обязательства по достройке проблемного "Дома на Горького", за что получила участок в границах улиц Сергея Акимова и Волжской набережной. Здесь планируется возведение девяти многоэтажных домов (до 24 этажей) со встроенным детским садом на 55 мест и поликлиникой, рассчитанной на 72 посещения в день.

Проект также предусматривает строительство автомобильной дороги вдоль домов №8/1 – 8/3 по Волжской набережной. По словам местных жителей, реализация этой идеи приведет к ликвидации пляжной зоны.

Противниками строительства стали жильцы домов №43, 48, 49, 55, 56, 59 на улице Сергея Акимова, а также корпуса дома №8 на Волжской набережной. Они уверены, что жилой комплекс ухудшит условия жизни в микрорайоне.

"Как можно строить дома и дорогу рядом со стратегическим объектом?" — возмущается местный житель Дмитрий И.

"На этом месте должна была появиться станция метро "Волга", которая до сих пор очень нужна жителям Мещеры. Вместо этого они хотят возвести "человейник" на 3,5 тысячи жителей, когда здесь остро не хватает многоуровневых парковок, зеленых зон и благоустроенного пляжа", — считает Екатерина М.

"У нас один детский сад на весь микрорайон и ни одной школы. О поликлинике вообще молчу — жена ездит туда на такси или автобусе, потому что пешком идти почти 40 минут. Нам не нужны 24-этажки! Развивайте социальную инфраструктуру, создавайте зоны отдыха", — отметил Евгений М.

В письме в районную администрацию жильцы указали, что застройка приведет к уничтожению зеленой зоны с песчаным пляжем, а забетонированный берег станет источником загрязнения Волги — в воду будут попадать реагенты и выхлопные газы.

Кроме того, жители опасаются, что строительство вблизи Борского моста, который является стратегическим объектом, создаст дополнительные риски. Также их беспокоят возможные проблемы с парковкой и последствия для уже существующих домов.

По мнению местных жителей, новый ЖК лишь усугубит нехватку социальной инфраструктуры. Частный детский сад на 55 мест, предусмотренный проектом, не решит проблему, а школа в районе по-прежнему отсутствует.

"Мы категорически против строительства жилого комплекса у Борского моста. Этот проект идет вразрез с интересами жителей, нарушает экологическое и социальное равновесие, создавая огромную транспортную нагрузку. Нам нужны новая поликлиника и школа!" — говорится в обращении.

Противники застройки начали собирать подписи, требуя отказаться от проекта.

Тем временем обсуждение планов по строительству ЖК вынесено на общественные слушания. Они продлятся до 9 марта. Оставить мнение можно онлайн на сайте городской администрации или офлайн в доме №27 на улице Октябрьской Революции, заполнив журнал учета посетителей.

Ранее сообщалось, что около Карповской церкви в Нижнем Новгороде планируют построить ЖК с детсадом, школой и поликлиникой.