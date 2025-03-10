Бензин подорожал на 0,54% в Нижегородской области в феврале Экономика

В феврале 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост цен на бензин на 0,54% по сравнению с январем. Об этом сообщает Нижегородстат на своем официальном сайте 13 марта.

Бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,58%, его цена составила 55,94 рубля за литр. Бензин АИ-95 увеличился в цене на 0,5% и стоит 60,51 рубля. Для бензина марки АИ-98 и выше повышение составило 0,65%, и его цена достигла 82,75 рубля за литр.

Цена на дизельное топливо также выросла — на 0,38%, и теперь его стоимость составляет 67,5 рубля за литр.

Напомним, что за прошлый год бензин в Нижегородской области подорожал почти на 12%.