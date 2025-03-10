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Общество

Власти ищут подрядчика для строительства детсада в Семенове за 333 млн рублей

18 марта 2025 16:14  [126] Общество
Объявлен аукцион на строительство детсада в Семенове

17 марта муниципальное предприятие "Семеновстройсервис" объявило электронный аукцион на строительство нового детского сада в городе Семенове Нижегородской области. Информация размещена на сайте госзакупок.

Дошкольное учреждение будет возведено на участке 21А по улице Глазова. Работы планируется завершить до 10 сентября 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 333,9 млн рублей. Подведение итогов аукциона намечено на 27 марта.

Ранее сообщалось, что в Кстовском округе открыли садик на 240 мест. 

Также мы рассказывали, что проект строительства школы в "Новой Кузнечихе" прошел государственную экспертизу.

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Теги:
Детсады Семенов Строительство
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