Мошенники стали выманивать данные у пенсионеров под видом пересчёта квартплаты Общество

В Министерстве внутренних дел России предупредили о новой схеме обмана, которая заключается в том, что злоумышленники звонят жильцам и предлагают им пересчитать плату за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".

В ведомстве отметили, что эта мошенническая схема нацелена, прежде всего, на пожилых людей.

В материалах МВД говорится, что злоумышленники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками управляющей компании. Главная цель такой схемы - получить персональные данные граждан под предлогом пересчёта платы за коммунальные услуги.

"Не верьте — это мошенничество", — предупреждают в ведомстве.

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