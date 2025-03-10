Мошенники стали выманивать данные у пенсионеров под видом пересчёта квартплаты

В Министерстве внутренних дел России предупредили о новой схеме обмана, которая заключается в том, что злоумышленники звонят жильцам и предлагают им пересчитать плату за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".
В ведомстве отметили, что эта мошенническая схема нацелена, прежде всего, на пожилых людей.
В материалах МВД говорится, что злоумышленники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками управляющей компании. Главная цель такой схемы - получить персональные данные граждан под предлогом пересчёта платы за коммунальные услуги.
"Не верьте — это мошенничество", — предупреждают в ведомстве.Как сообщалось ранее, в Нижегородской области за 2024 год ущерб от дистанционных краж и мошенничества превысил 2 млрд рублей. Основная часть потерпевших - работоспособные граждане в возрасте 40-50 лет. Каждый третий потерпевший - это рабочий, каждый десятый - госслужащий. Пенсионеры составляют пятую часть пострадавших. Ежедневно регистрируется 10-14 фактов обмана граждан.
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