Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2025 15:39  [49] Застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на жилье
18 марта 2025 15:31  [46] На ЦИПР-2025 состоится награждение победителей международной ИТ-олимпиады по кибербезопасности для школьников
18 марта 2025 15:22  [75] Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области
18 марта 2025 15:08  [101] Грант на утилизацию батареек выделили в Нижегородской области
18 марта 2025 14:59  [109] ФК "Пари НН" провел уборку на некрополе в Балахне после скандала
18 марта 2025 14:44  [117] Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля
18 марта 2025 14:32  [196] Опубликованы эскизы новой школьной формы в Нижегородской области
18 марта 2025 14:21  [152] Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро
18 марта 2025 14:02  [160] Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым
18 марта 2025 13:53  [141] Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
Общество

Застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на жилье

18 марта 2025 15:39  [49] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 1 марта 2025 года застройщики получили обязательство оформлять права собственности дольщиков на недвижимость. Об этом на пресс-конференции в Нижегородском информационном центре сообщила заместитель руководителя регионального управления Росреестра Татьяна Горелова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".  

Ранее компании могли самостоятельно решать, подавать документы на регистрацию прав дольщиков или нет. Теперь это стало их обязанностью.  

"С 1 марта застройщик должен не только зарегистрировать права дольщика, но и оформить в собственность помещения, которые остались у него, – те, что он построил за свой счет и затем использует по своему усмотрению. Если раньше сроков для этого не было, то теперь они установлены. В течение шести месяцев после постановки объекта на кадастровый учет компания обязана оформить права на свои помещения, а в отношении дольщиков — в течение месяца после подписания акта приема-передачи", — пояснила Горелова.  

Она также отметила, что с 1 марта юридические лица могут подавать заявления на постановку объектов на кадастровый учет только в электронном формате.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгорода" рассказывала о вступлении в силу с 1 марта новых правил оформления сделок с земельными участками. Теперь без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Недвижимость Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2025 14:21  [152] Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро
18 марта 2025 13:09  [174] Нижегородцам напомнили о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph