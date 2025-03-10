Застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на жилье Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 1 марта 2025 года застройщики получили обязательство оформлять права собственности дольщиков на недвижимость. Об этом на пресс-конференции в Нижегородском информационном центре сообщила заместитель руководителя регионального управления Росреестра Татьяна Горелова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ранее компании могли самостоятельно решать, подавать документы на регистрацию прав дольщиков или нет. Теперь это стало их обязанностью.

"С 1 марта застройщик должен не только зарегистрировать права дольщика, но и оформить в собственность помещения, которые остались у него, – те, что он построил за свой счет и затем использует по своему усмотрению. Если раньше сроков для этого не было, то теперь они установлены. В течение шести месяцев после постановки объекта на кадастровый учет компания обязана оформить права на свои помещения, а в отношении дольщиков — в течение месяца после подписания акта приема-передачи", — пояснила Горелова.

Она также отметила, что с 1 марта юридические лица могут подавать заявления на постановку объектов на кадастровый учет только в электронном формате.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгорода" рассказывала о вступлении в силу с 1 марта новых правил оформления сделок с земельными участками. Теперь без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет.