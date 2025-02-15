Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Границы под контролем: как новые правила изменят рынок земельных участков в Нижегородской области

20 февраля 2025 08:00  [97]

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила оформления сделок с земельными участками. Теперь без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Мария Орлова выяснила у экспертов, как это повлияет на рынок недвижимости, уменьшит ли количество земельных споров и усложнит ли процесс сделок.

Почему важно фиксировать границы?

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн объяснила, что отсутствие данных о границах участка может создавать проблемы при определении его местоположения и площади.

"Без четко зафиксированных границ невозможно точно установить расположение земельного участка", — отметила она.

По данным ведомства, за последний год число участков без границ в Нижегородской области сократилось на 35,2%. В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) числится 1 420 254 земельных участка, из которых 988 399 (примерно две трети) уже имеют координатное описание границ.

Как это повлияет на сделки с землей?

Кадастровый инженер АН "Смени квартиру" Андрей Абрамов считает, что новые правила не приведут к росту цен на землю, но могут увеличить сроки оформления сделок, так как перед продажей участок должен пройти процедуру межевания.

Однако эксперты по недвижимости агентства Светлана Рецкая и Полина Авдеева уверены, что отсутствие межевания может стать аргументом для снижения цены. Покупатели будут использовать этот факт для торга, поэтому владельцы участков с оформленными документами окажутся в более выгодном положении.

Управляющий партнер юридической компании "Войнов, Маслов и партнеры" Александр Маслов подчеркнул, что раньше собственников не обязывали устанавливать границы участков.

"На мой взгляд, это правильное требование, поскольку сделки с неясными границами несут риск будущих споров", — отметил он.
По его мнению, в первые месяцы после вступления закона в силу количество земельных споров может возрасти, поскольку без межевания сделки станут невозможны. Однако в долгосрочной перспективе таких конфликтов станет меньше, поскольку большинство участков будет уже юридически оформлено.

Как определить границы участка?

Процедуру межевания проводят кадастровые инженеры. Они выезжают на участок, выполняют замеры и расчеты в срок, указанный в договоре с владельцем земли. Стоимость работ определяется индивидуально, исходя из сметы.

Другие нововведения

Александр Маслов также напомнил, что с 1 марта вводятся новые правила регистрации недвижимости, которые затронут как юридических, так и физических лиц.

Юридические лица теперь смогут подавать документы на регистрацию только в электронной форме. По словам юриста, это требует от компаний адаптации и внедрения цифровых инструментов.

Договоры долевого участия (ДДУ) также будут регистрироваться исключительно онлайн. По мнению экспертов, это сделает процесс более прозрачным.
Физические лица по-прежнему смогут подавать документы на регистрацию в МФЦ, в том числе при сделках с юрлицами. Однако регистрация ДДУ теперь возможна только в цифровом формате.

"Фактически мы переходим к полностью цифровому реестру прав на недвижимость", — отметил Маслов.

Он также подчеркнул, что в свете участившихся кибератак и повышения цен за пользование реестрами это вызывает некоторые опасения, но в целом цифровизация должна повысить эффективность и прозрачность сделок.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
15 февраля 2025 08:53  [1068] Число земельных участков без границ в ЕГРН сократилось в Нижегородской области
07 февраля 2025 13:19  [620] Нижегородские власти начали прием документов для кадастровой оценки земли
06 февраля 2025 18:44  [1445] Нижегородцев предупредили о росте налогов на недвижимость в 2025 году
30 января 2025 18:44  [991] Закон об арендном жилье для работников оборонки принят в Нижегородской области
27 января 2025 11:31  [831] Продажи новостроек в Нижнем Новгороде рухнули после отмены льготной ипотеки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph