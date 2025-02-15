Границы под контролем: как новые правила изменят рынок земельных участков в Нижегородской области

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила оформления сделок с земельными участками. Теперь без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Мария Орлова выяснила у экспертов, как это повлияет на рынок недвижимости, уменьшит ли количество земельных споров и усложнит ли процесс сделок.

Почему важно фиксировать границы?

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн объяснила, что отсутствие данных о границах участка может создавать проблемы при определении его местоположения и площади.

"Без четко зафиксированных границ невозможно точно установить расположение земельного участка", — отметила она.

По данным ведомства, за последний год число участков без границ в Нижегородской области сократилось на 35,2%. В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) числится 1 420 254 земельных участка, из которых 988 399 (примерно две трети) уже имеют координатное описание границ.

Как это повлияет на сделки с землей?

Кадастровый инженер АН "Смени квартиру" Андрей Абрамов считает, что новые правила не приведут к росту цен на землю, но могут увеличить сроки оформления сделок, так как перед продажей участок должен пройти процедуру межевания.

Однако эксперты по недвижимости агентства Светлана Рецкая и Полина Авдеева уверены, что отсутствие межевания может стать аргументом для снижения цены. Покупатели будут использовать этот факт для торга, поэтому владельцы участков с оформленными документами окажутся в более выгодном положении.

Управляющий партнер юридической компании "Войнов, Маслов и партнеры" Александр Маслов подчеркнул, что раньше собственников не обязывали устанавливать границы участков.

"На мой взгляд, это правильное требование, поскольку сделки с неясными границами несут риск будущих споров", — отметил он.

По его мнению, в первые месяцы после вступления закона в силу количество земельных споров может возрасти, поскольку без межевания сделки станут невозможны. Однако в долгосрочной перспективе таких конфликтов станет меньше, поскольку большинство участков будет уже юридически оформлено.

Как определить границы участка?

Процедуру межевания проводят кадастровые инженеры. Они выезжают на участок, выполняют замеры и расчеты в срок, указанный в договоре с владельцем земли. Стоимость работ определяется индивидуально, исходя из сметы.

Другие нововведения

Александр Маслов также напомнил, что с 1 марта вводятся новые правила регистрации недвижимости, которые затронут как юридических, так и физических лиц.

Юридические лица теперь смогут подавать документы на регистрацию только в электронной форме. По словам юриста, это требует от компаний адаптации и внедрения цифровых инструментов.

Договоры долевого участия (ДДУ) также будут регистрироваться исключительно онлайн. По мнению экспертов, это сделает процесс более прозрачным.

Физические лица по-прежнему смогут подавать документы на регистрацию в МФЦ, в том числе при сделках с юрлицами. Однако регистрация ДДУ теперь возможна только в цифровом формате.

"Фактически мы переходим к полностью цифровому реестру прав на недвижимость", — отметил Маслов.

Он также подчеркнул, что в свете участившихся кибератак и повышения цен за пользование реестрами это вызывает некоторые опасения, но в целом цифровизация должна повысить эффективность и прозрачность сделок.