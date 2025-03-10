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Нижегородцам напомнили о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью

18 марта 2025 13:09  [75] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С 13 января 2025 года вступили в силу изменения, требующие нотариального удостоверения договоров о дарении недвижимого имущества. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила замруководителя нижегородского управления Росреестра Татьяна Горелова. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Татьяна Горелова уточнила, что теперь все сделки дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

"Ранее нотариально удостоверялись только сделки с участием несовершеннолетних или сделки с долями в общедолевой собственности. Это было сделано для защиты прав сособственников. Такие сделки были нотариальными с 2016 года", — пояснила она.

Ранее НИА "Нижний Новгорода" писало, что с 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила оформления сделок с земельными участками. Теперь без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет.

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Теги:
Недвижимость Росреестр
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