Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро

Фото:
В Нижнем Новгороде строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказала заместитель руководителя регионального управления Росреестра Татьяна Горелова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По ее словам, собственники гаражей в зоне застройки начали активно оформлять права на имущество, чтобы представить надлежащие документы при возможном изъятии. Некоторые из них ранее регистрировали только один этаж, хотя по факту у строений есть второй уровень или подвальное помещение.
Кроме того, журналисты поинтересовались, нужно ли регистрировать пристройки к частным домам и получать новый технический паспорт. Горелова пояснила, что такой обязанности нет, но владельцам стоит задуматься о регистрации, чтобы избежать проблем при эксплуатации или продаже недвижимости.
"Мы часто сталкиваемся с этим вопросом, например, при газификации. Если площадь объекта не совпадает с документами, у служб могут возникнуть вопросы", – отметила она.
Чиновница подчеркнула, что в регионе идет активная застройка, реализуются инвестиционные проекты, а также проводятся изъятия недвижимости для нужд города. В таких условиях своевременное оформление собственности играет важную роль, в том числе при оценке объектов.
Ранее стало известно, что застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на недвижимость.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+