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Общество

Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро

18 марта 2025 14:21  [112] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказала заместитель руководителя регионального управления Росреестра Татьяна Горелова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".  

По ее словам, собственники гаражей в зоне застройки начали активно оформлять права на имущество, чтобы представить надлежащие документы при возможном изъятии. Некоторые из них ранее регистрировали только один этаж, хотя по факту у строений есть второй уровень или подвальное помещение.  

Кроме того, журналисты поинтересовались, нужно ли регистрировать пристройки к частным домам и получать новый технический паспорт. Горелова пояснила, что такой обязанности нет, но владельцам стоит задуматься о регистрации, чтобы избежать проблем при эксплуатации или продаже недвижимости.  

"Мы часто сталкиваемся с этим вопросом, например, при газификации. Если площадь объекта не совпадает с документами, у служб могут возникнуть вопросы", – отметила она.  

Чиновница подчеркнула, что в регионе идет активная застройка, реализуются инвестиционные проекты, а также проводятся изъятия недвижимости для нужд города. В таких условиях своевременное оформление собственности играет важную роль, в том числе при оценке объектов.

Ранее стало известно, что застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на недвижимость. 

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Теги:
Метро Недвижимость Росреестр
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