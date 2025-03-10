Озелененные территории общего пользования Нижнего Новгорода выросли на 4,14 га Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

За год площадь озелененных территорий общего пользования в Нижнем Новгороде увеличилась на 4,14 гектара. Об этом на заседания постоянной комиссии городской думы по экологии сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексей Глазов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в 2024 году МКУ внесло изменения в перечень озелененных территорий общего доступа Нижнего Новгорода. В частности, включены два сквера в Московском и Ленинском районах, а также изменены границы (с увеличением) бульвара Заречного.

В настоящее время в перечне 233 озелененных территории общего пользования общей площадью 2121,5 гектара.

"Обновленные данные перечня направлены в Минэкологии и природных ресурсов региона для принятия решения по включению их в реестр ОТОП Нижегородской области", - добавил он.

Алексей Глазнов также сообщил об увеличении компенсационной высадки растений на 32% по сравнению с 2023 годом. По его словам, в 2024 году посадили 2,3 тысячи деревьев и 2 тысячи 55 кустарников, а также восстановили 24 тысячи 262 квадратных метра газона.

Ранее сообщалось, что на посадку и уход за деревьями, кустарниками и газонами в двух районах Нижнего Новгорода в течение трех лет потратят 117,8 млн рублей.