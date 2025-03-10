Озеленение двух районов Нижнего Новгорода обойдется в 117,8 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

На посадку и уход за деревьями, кустарниками и газонами в Канавинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода в течение трех лет потратят 117,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс объявил департамент экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Подрядчику предстоит выкорчевать пни, высадить деревья и кустарники, провести их подкорму, мульчирование и обеспечить последующей содержание в скверах на площади Минина, вдоль улиц Семашко, Ковалихинской (здесь также нужно будет обустроить газон и пересадить деревья напротив Ковалихинского сквера) и Бетанкура, а также набережной Гребного канала.

Кроме того, нужно будет восстановить газоны на улице Советской.

Заявки принимаются до 25 марта.

Ранее сообщалось, что перед началом летнего сезона на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пройдет небольшой ремонт.