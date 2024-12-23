Около 400 деревьев посадили в 2024 году в Сормовском районе Общество

Фото: ,пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2024 году посадили около 400 деревьев и свыше 3,6 тысяч кустарников.

Как сообщает районная администрация, озеленение проводилось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На протяжении года подрядчики высадили : сосны, липы, ивы и яблони. По данным администрации Сормовского района деревья появились на проспекте 70-летия Октября, бульваре Юбилейном, территории возле домов №14 и №15 на улице Островского, у дома №37 на улице Коммуны, а также в сквере на улице Николая Рыбакова.

Для украшения ландшафта использовались декоративные кустарники, среди которых: сирень обыкновенная, боярышник и спирея. Например, на бульваре Победы высадили 800 кустов спиреи, пузыреплодника, чубушника, розы ругозы, а также 140 кленов, елей, яблонь и лиственниц.

Помимо этого, в рамках программы ФКГС провели озеленение семи общественных пространств района. Это сквер "Дружба", сквер имени Николая Жаркова, сквер Валерия Иконникова, а также бульвар Победы, территории вдоль реки Параша, пространство у Дома культуры "Красное Сормово" и улицы Культуры.

Ранее сообщалось, что более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС