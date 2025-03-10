Проездные с изображением нижегородского Дзержинска продают в ДНР Общество

В Донецке выпустили в продажу проездные билеты с изображением города Дзержинск Нижегородской области. Образцы документов размещены на сайте перевозчика из ДНР МУП "Донэлектроавтотранс".

Как видно на изображении, в верхней части билета размещено знаменитое здание-достопримечательность Дзержинска, известное как "Дом со шпилем".

Ошибку заметили пользователи соцсетей. При этом на сайте перевозчика никаких отсылок к нижегородскому городу нет.

Ранее сообщалось, что флаг с гербом нижегородского Дзержинска установили в одноименном городе Донецкой народной республики. Также сообщалось о подорожании проезда в автобусах в Дзержинске Нижегородской области.