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Общество

Нижегородские электробусы обзавелись валидаторами

27 февраля 2025 17:16  [121] Общество

В Нижнем Новгороде в городском транспорте расширяется сеть стационарных валидаторов. По данным ГКУ НО "ЦРТС", устройства для безналичной оплаты проезда появились в 13 электробусах, курсирующих на маршрутах Э-9, Э-17 и Э-31. 

Кроме того, новые валидаторы установили в 12 автобусах маршрута Т-79, который обслуживает индивидуальный предприниматель Суровикин, а также в пяти автобусах маршрута А-87, принадлежащих компании "Столица Авто".  

Обновления коснулись и городского электротранспорта – платежными терминалами оснастили восемь трамвайных вагонов ООО "Экологические проекты", работающих на разных маршрутах.  

Ранее сообщалось, что в городе планируют продлить автобусный маршрут А-42. Ожидается, что это позволит улучшить транспортную доступность для пассажиров в ряде районов.

Напомним также, что с 1 марта нижегородцев ждут изменения в работе общественного транспорта. Какие - читайте здесь.

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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