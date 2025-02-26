Нижегородские электробусы обзавелись валидаторами Общество

В Нижнем Новгороде в городском транспорте расширяется сеть стационарных валидаторов. По данным ГКУ НО "ЦРТС", устройства для безналичной оплаты проезда появились в 13 электробусах, курсирующих на маршрутах Э-9, Э-17 и Э-31.

Кроме того, новые валидаторы установили в 12 автобусах маршрута Т-79, который обслуживает индивидуальный предприниматель Суровикин, а также в пяти автобусах маршрута А-87, принадлежащих компании "Столица Авто".

Обновления коснулись и городского электротранспорта – платежными терминалами оснастили восемь трамвайных вагонов ООО "Экологические проекты", работающих на разных маршрутах.

Ранее сообщалось, что в городе планируют продлить автобусный маршрут А-42. Ожидается, что это позволит улучшить транспортную доступность для пассажиров в ряде районов.

Напомним также, что с 1 марта нижегородцев ждут изменения в работе общественного транспорта. Какие - читайте здесь.