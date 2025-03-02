Названы самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода Общество

В феврале самыми популярными среди нижегородцев стали автобусные маршруты А-90, Т-83, Т-45 и А-81. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Автобусный маршрут А-90 вновь занял первое место в рейтинге, подтвердив свою неизменно высокую востребованность у пассажиров.

Среди трамвайных маршрутов лидерами по количеству поездок стали № 417, № 6, № 3, № 7 и № 5.

В сегменте электробусов наиболее загруженными оказались маршруты Э-4, Э-12, Э-14 и Э-9, а среди троллейбусов – № 10, № 15, № 5 и № 25.

Данные об объёме пассажиропотока были получены на основе сведений оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард".

Сообщалось, что в нижегородских автобусах пройдут облавы на "зайцев".

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" проверил работу автобусов в столице Приволжья.