В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2025 13:44  [1] Названы самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода
06 марта 2025 13:32  [45] Бурые медведи вышли из спячки в зоопарке "Лимпопо"
06 марта 2025 13:20  [66] Госэкспертиза отклонила проект ремонта дорог на улицах Славянской и Короленко
06 марта 2025 12:55  [167] Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 12:42  [100] Нижегородские молодогвардейцы передали гумпомощь детям Донбасса и российским бойцам на передовую
06 марта 2025 12:39  [132] Еще несколько аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 12:38  [100] Яндекс 360 запустил мобильное приложение Календарь
06 марта 2025 12:23  [82] Более 3,8 тысячи нижегородских школьников примут участие во всероссийских уроках памяти "У войны не женское лицо"
06 марта 2025 12:20  [115] Парк имени 1 Мая закрывается для продолжения работ по благоустройству
06 марта 2025 12:17  [104] Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А"
Общество

Названы самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода

06 марта 2025 13:44  [1] Общество

В феврале самыми популярными среди нижегородцев стали автобусные маршруты А-90, Т-83, Т-45 и А-81. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.  

Автобусный маршрут А-90 вновь занял первое место в рейтинге, подтвердив свою неизменно высокую востребованность у пассажиров.  

Среди трамвайных маршрутов лидерами по количеству поездок стали № 417, № 6, № 3, № 7 и № 5.  

В сегменте электробусов наиболее загруженными оказались маршруты Э-4, Э-12, Э-14 и Э-9, а среди троллейбусов – № 10, № 15, № 5 и № 25.  

Данные об объёме пассажиропотока были получены на основе сведений оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард".

Сообщалось, что в нижегородских автобусах пройдут облавы на "зайцев".

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" проверил работу автобусов в столице Приволжья.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2025 15:28  [664] Облавы на безбилетников пройдут в нижегородских автобусах
03 марта 2025 14:29  [492] ЦРТС проверил пассажиропоток на маршруте А-82 в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 11:43  [520] ЦРТС объяснил изменения автобусного маршрута А-31 в Нижнем Новгороде
02 марта 2025 09:15  [664] Маршруты четырех автобусов изменили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph