Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери Происшествия

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Павлова, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина выпивал алкоголь вместе с матерью, когда между ними произошла ссора. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.

Вину павловчанин признал лишь частично.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жители Павлова пожаловались на сильный запах куриного помета.