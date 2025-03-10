Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 марта 2025 20:46  [108] Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери
18 марта 2025 20:25  [128] В Богородске арестовали обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода
18 марта 2025 19:20  [152] Кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год
18 марта 2025 18:14  [309] Отравление нижегородца лимонадом закончилось проверкой прокуратуры
18 марта 2025 18:00  [189] 53-летний почтальон умер на работе в Нижегородской области
18 марта 2025 14:15  [261] Полицейские "зачистили" Покровку от автомобилистов-нарушителей
18 марта 2025 12:39  [246] Мошенники придумали новую схему угона Telegram-аккаунтов у ищущих работу россиян
18 марта 2025 11:59  [263] Отец избил тренера своего сына-футболиста в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 11:49  [441] Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца
18 марта 2025 10:50  [278] Нижегородцы “озолотили” мошенников на 49 млн рублей
Происшествия

Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери

18 марта 2025 20:46  [108] Происшествия

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Павлова, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина выпивал алкоголь вместе с матерью, когда между ними произошла ссора. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.

Вину павловчанин признал лишь частично.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жители Павлова пожаловались на сильный запах куриного помета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Павлово СК РФ Убийство
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2025 19:00  [853] Жительница Дзержинска убила своего знакомого в День защитника Отечества
12 февраля 2025 10:56  [615] Житель Семенова убил двух работников пилорамы, избив их поленом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph