Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Павлова, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина выпивал алкоголь вместе с матерью, когда между ними произошла ссора. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.
Вину павловчанин признал лишь частично.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, жители Павлова пожаловались на сильный запах куриного помета.
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