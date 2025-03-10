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Общество

Одну из центральных улиц Арзамаса отремонтируют в 2025 году

19 марта 2025 09:23  [122] Общество

Глава Арзамаса Александр Щелоков анонсировал капитальный ремонт дороги по улице 9 мая, одной из центральных в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, речь идет об участке длиной 1,6 км от улицы Калинина до улицы Ленина. Общая стоимость работ составит 128 млн рублей. 

В ходе ремонта дорогу планируется расширить до возможных границ. Подрядчик также установит на улице 9 мая новое ограждение, остановочные павильоны, дорожные знаки. Кроме того, вдоль проезжей части сделают тротуар для пешеходов.

Ремонтные работы начнутся в мае-июне, по завершении всех необходимых согласований документации.

Ранее сообщалось, что в марте запланирован ремонт дороги в Анкудиновке в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в Городецком округе в 2025 году на ремонт дорог выделили почти 11,7 млн рублей.

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Теги:
Арзамас Ремонт дорог
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