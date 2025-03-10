Промышленность в Нижегородской области остается лидером по количеству вакансий Общество

Фото: Александр Воложанин

41 тысяча вакансий открыта в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой портала "Работа России". Из них 63,9% предназначены для рабочих профессий, а 36,1% – для служащих.

Наибольшая кадровая потребность зафиксирована в промышленности — на этот сектор приходится 27,1% всех вакансий.

Среди наиболее востребованных рабочих профессий значатся швеи, слесари-ремонтники, токари, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, водители погрузчиков, кладовщики, стропальщики и фрезеровщики.

В числе популярных вакансий для служащих – инженеры различных направлений, технологи, бухгалтеры, программисты, диспетчеры, экономисты и мастера производственных участков.

Информацию о ситуации на рынке труда предоставило управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородский кадровый центр помог трудоустроить более 600 женщин с начала 2025 года.