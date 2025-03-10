Промышленность в Нижегородской области остается лидером по количеству вакансий

Фото:
41 тысяча вакансий открыта в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой портала "Работа России". Из них 63,9% предназначены для рабочих профессий, а 36,1% – для служащих.
Наибольшая кадровая потребность зафиксирована в промышленности — на этот сектор приходится 27,1% всех вакансий.
Среди наиболее востребованных рабочих профессий значатся швеи, слесари-ремонтники, токари, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, водители погрузчиков, кладовщики, стропальщики и фрезеровщики.
В числе популярных вакансий для служащих – инженеры различных направлений, технологи, бухгалтеры, программисты, диспетчеры, экономисты и мастера производственных участков.
Информацию о ситуации на рынке труда предоставило управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что нижегородский кадровый центр помог трудоустроить более 600 женщин с начала 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+