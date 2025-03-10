На молокозаводе в Павлове раскрыли схему обмана с продлением сроков годности продукции Происшествия

Фото: скриншот из программы "Кстати..." (16+)

На Павловском молочном заводе сотрудники раскрыли случаи обмана с продлением срока годности продукции. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

По информации работников, массовые увольнения на заводе происходили с 14 по 17 февраля. В это время были сделаны видеозаписи, на которых зафиксирован процесс изменения сроков годности продукции.

С помощью тряпки, смоченной в спирте или растворителе, с упаковок стирали оригинальные даты. На их место наклеивались новые сроки. Так, продукция, которая должна была быть свежей только до марта, получала дату до апреля. На видео видно, что это происходило регулярно.

Один из уволенных сотрудников рассказал, что изменение сроков проводилось по заказу, и в каждой смене необходимо было продлить срок годности нескольких тысяч единиц товара. Эта продукция отправлялась в Москву, Санкт-Петербург и Владимирскую область. Также стало известно, что многие работники предприятия трудились без медицинских книжек.

Представители Павловского завода не дали комментариев по ситуации. Бывшие сотрудники обратились в прокуратуру с жалобами на увольнения и условия труда.

Ранее сообщалось, завод в Арзамасе должен сотрудникам более 4,4 млн рублей.