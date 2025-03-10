В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 марта 2025 11:55  [105] Нижегородку, натравившую алабая на соседа, приговорили к 7 годам колонии
19 марта 2025 11:46  [109] На молокозаводе в Павлове раскрыли схему обмана с продлением сроков годности продукции
19 марта 2025 10:30  [126] Нижегородцы потеряли 1,5 млн рублей при попытке купить криптовалюту
18 марта 2025 20:46  [337] Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери
18 марта 2025 20:25  [338] В Богородске арестовали обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода
18 марта 2025 19:20  [329] Кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год
18 марта 2025 18:14  [841] Отравление нижегородца лимонадом закончилось проверкой прокуратуры
18 марта 2025 18:00  [362] 53-летний почтальон умер на работе в Нижегородской области
18 марта 2025 14:15  [449] Полицейские "зачистили" Покровку от автомобилистов-нарушителей
18 марта 2025 12:39  [358] Мошенники придумали новую схему угона Telegram-аккаунтов у ищущих работу россиян
Происшествия

На молокозаводе в Павлове раскрыли схему обмана с продлением сроков годности продукции

19 марта 2025 11:46  [109] Происшествия

Фото: скриншот из программы "Кстати..." (16+)

На Павловском молочном заводе сотрудники раскрыли случаи обмана с продлением срока годности продукции. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

По информации работников, массовые увольнения на заводе происходили с 14 по 17 февраля. В это время были сделаны видеозаписи, на которых зафиксирован процесс изменения сроков годности продукции.

С помощью тряпки, смоченной в спирте или растворителе, с упаковок стирали оригинальные даты. На их место наклеивались новые сроки. Так, продукция, которая должна была быть свежей только до марта, получала дату до апреля. На видео видно, что это происходило регулярно.

Один из уволенных сотрудников рассказал, что изменение сроков проводилось по заказу, и в каждой смене необходимо было продлить срок годности нескольких тысяч единиц товара. Эта продукция отправлялась в Москву, Санкт-Петербург и Владимирскую область. Также стало известно, что многие работники предприятия трудились без медицинских книжек.

Представители Павловского завода не дали комментариев по ситуации. Бывшие сотрудники обратились в прокуратуру с жалобами на увольнения и условия труда.

Ранее сообщалось, завод в Арзамасе должен сотрудникам более 4,4 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Завод Павловский район
Поделиться:
Новости по теме
17 марта 2025 11:32  [600] Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей
22 января 2025 18:38  [748] Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры
31 октября 2024 10:33  [1388] "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph