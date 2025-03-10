Новые льготы для учащихся могут ввести в Нижнем Новгороде

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Расширить список льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях предложили в мэрии Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по бюджетной и налоговой политике, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
С докладом выступил директор департамента образования Владимир Радченко.
По его словам, предлагается внести изменения в постановление гордумы, согласно которому, бесплатное питание в школах будут получать дети, чьи родители (законные представители) имели место жительство в Брянской, Белгородской и Курской областей, и вынужденно покинувшие указанные субъекты в размере 100%.
"На сегодня в школах Нижнего Новгорода обучается 45 таких детей, и предполагается их бесплатное питание", - сказал он.
Отвечая на вопросы депутатов Радченко сообщил, что на организацию питания таких учеников до конца года потребуется 1,1 млн рублей.
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