Новые льготы для учащихся могут ввести в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Расширить список льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях предложили в мэрии Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по бюджетной и налоговой политике, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С докладом выступил директор департамента образования Владимир Радченко.

По его словам, предлагается внести изменения в постановление гордумы, согласно которому, бесплатное питание в школах будут получать дети, чьи родители (законные представители) имели место жительство в Брянской, Белгородской и Курской областей, и вынужденно покинувшие указанные субъекты в размере 100%.

"На сегодня в школах Нижнего Новгорода обучается 45 таких детей, и предполагается их бесплатное питание", - сказал он.

Отвечая на вопросы депутатов Радченко сообщил, что на организацию питания таких учеников до конца года потребуется 1,1 млн рублей.