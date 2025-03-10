Льготы по ЖКХ получат нижегородские соцработники на селе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Меры поддержки социальных работников в районах Нижегородской области обсудили на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК Заксобрания. Как передает НИА "Нижний Новгород", члены комитета рассмотрели соответствующий проект изменений в региональный закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате жилья.

По словам замминистра соцполитики Нижегородской области Александра Бовина, на эти цели требуется 12,3 млн рублей, средства предусмотрены в бюджете министерства на текущий год.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов подчеркнул, что в настоящее время в регионе уже действуют аналогичные льготы для медработников, педагогов, сотрудников ветеринарных служб и других категорий граждан, проживающих на селе.

"Сейчас к ним добавляются соцработники, и это правильно. В настоящее время на сотрудников управлений соцзащиты населения в районах выпала высокая нагрузка. Они точно также будут получать поддержку из бюджета. В первую очередь, речь идет о тех, у кого нет центрального отопления и газа. Соответственно, здесь будут выплаты на возмещение затрат на отопление и газоснабжение в целях приготовления пищи. Мы рекомендовали Заксобранию поддержать", - рассказал он.

По итогам обсуждения члены комитета по ЖКХ единогласно рекомендовали принять данный проект закона на заседании Заксобрания в двух чтениях.

Ранее сообщалось, что новые льготы для учащихся могут ввести в Нижнем Новгороде.