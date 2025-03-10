Нечто с присоской выловил рыбак в Нижегородской области Общество

Фото: Евгений Засухин / Рыболов NN. Рыбалка в Нижегородской области

В Нижегородской области рыбак выловил необычную рыбу, которая привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Размер рыбы не превышает длину большого пальца, а на её животе находится присоска. Её удалось поймать с помощью рыболовного багра.

Местные пользователи соцсетей выдвинули предположение, что это может быть звездчатая пуголовка, представитель семейства бычковых. У этой рыбы характерная уплощенная и длинная голова, а также длинный усик на подбородке.