Предприятия ОМК приняли около 10 тысяч туристов в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Более 700 экскурсий было проведено на производственных и музейных площадках Объединенной металлургической компании в рамках проекта "Завод видел" в 2024 году. Прошлый год стал самым успешным за семилетнюю историю развития промтуризма в компании.

Выксунский завод ОМК принял более 4 тысяч посетителей и стал лидером по количеству гостей. Следующим по посещаемости стал благовещенский завод ОМК, на нем побывали почти 3 тысячи туристов.

Заводы ОМК часто становятся обладателями наград в сфере промышленного туризма. В 2024 году предприятия получили награду "Сделано в России - 2024". Выксунский завод получил два "серебра" на премии "Туристические города". Маршрут "Все по науке. Лунный трубопровод" одержал победу в номинации "Лучший маршрут научно-популярного туризма" на туристской премии "Маршрут года".

Проект "Завод видел" включает в себя четыре предприятия компании: в Выксе, Чусовом, Благовещенске и Челябинске. На экскурсиях посетители могут узнать о производственных процессах современной металлургии (производство труб, железнодорожных колес, автомобильных рессор и соединительных элементов для трубопроводов). 12 экскурсионных маршрутов были созданы для взрослых и детей, в том числе и инклюзивные программы. Например, для незрячих посетителей предусмотрены тифлокомментарии и тактильные модели, экскурсии на жестовом языке для глухих, а также разработан специальный маршрут на производство железнодорожных колес.

ОМК активно развивает креативную рабочую среду на своих заводах, приглашая современных художников для создания масштабных произведений искусства — муралов. Работы можно увидеть в индустриальном стрит-арт-парке на заводах ОМК в Выксе Нижегородской области и в Чусовом Пермского края.

Важным аспектом промтуризма является подготовка экскурсоводов. В 2024 году сотрудники ОМК прошли обучение в "Школе гида" компании "Глазами инженера", что позволило запустить сразу три новых экскурсионных маршрута для детей.

Руководитель направления культурных проектов группы ОМК Наталия Щербакова-Юницкая рассказала, что за семь лет работы проекта заводы посетили более 26 тысяч человек, а в 2025 году предприятия планируют принять более 10 тысяч туристов.

"Рост числа гостей на заводах ОМК подтверждает, что интерес к промышленному туризму постоянно растет. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы еще больше людей смогли увидеть современное наукоемкое производство и большое искусство", - добавила Щербакова-Юницкая.