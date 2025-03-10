Навигация "Валдаев" в Нижнем Новгороде может начаться в мае

Открытие навигации судов на подводных крыльях "Валдай" может произойти уже в начале мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании "Водолет".
Точная дата пока не озвучивается, так как сроки запуска рейсов зависят от паводковой обстановки и возможности установки причальных дебаркадеров. Обычно это происходит в начале мая.
Последовательность открытия маршрутов также зависит от технической возможности установки транспортной инфраструктуры, следует из ответа на запрос НИА "Нижний Новгород".
Ранее сообщалось, причал для судов на подводных крыльях "Валдай-45" планируется перенести в центр города Бор.
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