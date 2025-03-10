Более 100 млн рублей направили на поддержку нижегородских предприятий НХП Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 105 млн рублей в 2024 году было направлено на поддержку нижегородских предприятий НХП. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в ходе заседания комитета по экономике и туризму регионального Заксобрания 19 марта.

По словам министра, порядка 47 млн рублей было перечислено мастерам художественных промыслов региона в виде субсидий.

В частности, три предприятия НХП Нижегородской области на конкурсной основе суммарно получили средства на сырье, инструменты, расходные материалы, стимулирующие выплаты молодым мастерам и оплату труда наставников. Это АО "Хохломская роспись", ООО "Промысел" и ООО "Коваль". Также на этих предприятиях была выполнена модернизация производства.

Кроме того, 15 человек в 2024 году были удостоены звания "Заслуженный мастер НХП Нижегородской области".

"В рамках поддержки отрасли НХП в области в минувшем году были организованы крупные фестивали, такие как "Мастеров народных братство" в Городце, "Секреты мастеров" в Нижнем Новгороде. Также предприятия НХП региона принимали участие в международном форуме "Содружество мастеров" в Санкт-Петербурге", - рассказал Сергей Яковлев.

Он также добавил, что есть планы по дальнейшей популяризации бренда "Хохлома" и его выхода на международный уровень.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода откроется магазин "Хохлома" для туристов.