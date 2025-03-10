Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 марта 2025 07:00  [123] Нижегородских застройщиков хотят освободить от платежей за участки под соцобъекты
19 марта 2025 20:10  [332] Житель Нижегородской области выиграл 1,4 млн в лотерее
19 марта 2025 17:15  [196] Стартовал предварительный прием заявок на участие в региональном этапе программы "Мама-предприниматель"
19 марта 2025 16:37  [236] Спрос на водителей такси в Нижегородской области увеличился на 107%
19 марта 2025 15:10  [295] Модернизация светофоров в центре Нижнего Новгорода обойдется в 17,8 млн рублей
19 марта 2025 13:43  [269] Общежитие ННГАСУ в Нижнем Новгороде отремонтируют за 152 млн рублей
19 марта 2025 11:35  [281] Почти 200 млн рублей направят на обслуживание канатки Нижний Новгород — Бор
19 марта 2025 11:12  [304] Проект "Вам решать" получит 178,6 млн рублей из обновленного бюджета Нижнего Новгорода
19 марта 2025 09:15  [372] Инженеры ОМК стали победителями конкурса "Инженер года-2024"
18 марта 2025 19:45  [417] Нижегородская область вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты
Экономика

Нижегородских застройщиков хотят освободить от платежей за участки под соцобъекты

20 марта 2025 07:00  [123] Экономика

Поправки в законодательство, освобождающие застройщиков от инвестиционных платежей за участки для строительства социальной инфраструктуры, рассмотрели на заседании комитета по градостроительству в Заксобрании Нижегородской области.

Как пояснил глава регионального минимущества Сергей Баринов, сейчас инвесторы оплачивают участок в составе проекта КРТ, на котором в дальнейшем строятся детсады, поликлиники и т.д. Потенциальные застройщики не поддерживают такой порядок, поскольку соцобъекты после ввода передаются на баланс государства.

В нижегородском минимуществе поясняют, что поправки позволят снизить финансовую нагрузку на застройщиков, что, в свою очередь, может способствовать более активному развитию социальных объектов, таких как школы и поликлиники.

Министр особо подчеркнул, что изменение подхода к оценке земельных участков, особенно в рамках комплексного развития территорий, может сделать проекты более привлекательными для инвесторов. По оценке властей региона, предложенные изменения приведут к увеличению объемов строительства и улучшению качества городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство жилых домов в Ольгине по проекту КРТ.

Напомним также, что на территории Нижнего Новгорода инвесторам планируют передать еще пять площадок для проектов КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
инвестиционные проекты КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2025 11:17  [1557] Минград рассказал о планах развития левобережья Оки в Нижнем Новгороде
24 января 2025 12:49  [956] Переулок Союзный в Сормове планируется застраивать КРТ
28 ноября 2024 08:07  [1005] Пилотный проект КРТ реализуют в Дзержинске в районе проспекта Дзержинского
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph