Нижегородских застройщиков хотят освободить от платежей за участки под соцобъекты Экономика

Поправки в законодательство, освобождающие застройщиков от инвестиционных платежей за участки для строительства социальной инфраструктуры, рассмотрели на заседании комитета по градостроительству в Заксобрании Нижегородской области.

Как пояснил глава регионального минимущества Сергей Баринов, сейчас инвесторы оплачивают участок в составе проекта КРТ, на котором в дальнейшем строятся детсады, поликлиники и т.д. Потенциальные застройщики не поддерживают такой порядок, поскольку соцобъекты после ввода передаются на баланс государства.

В нижегородском минимуществе поясняют, что поправки позволят снизить финансовую нагрузку на застройщиков, что, в свою очередь, может способствовать более активному развитию социальных объектов, таких как школы и поликлиники.

Министр особо подчеркнул, что изменение подхода к оценке земельных участков, особенно в рамках комплексного развития территорий, может сделать проекты более привлекательными для инвесторов. По оценке властей региона, предложенные изменения приведут к увеличению объемов строительства и улучшению качества городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство жилых домов в Ольгине по проекту КРТ.

Напомним также, что на территории Нижнего Новгорода инвесторам планируют передать еще пять площадок для проектов КРТ.