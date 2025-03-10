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Общество

День многодетной семьи могут ввести в Нижегородской области

19 марта 2025 19:09  [114] Общество

В Нижегородской области могут учредить новый праздник - День многодетной семьи. Соответствующее предложение прозвучало на заседании комитета по социальным вопросам нижегородского Заксобрания 19 марта.

Как рассказала глава Ассоциации многодетных семей Нижегородской области Татьяна Мальцева, первоначально такой праздник хотели совместить с Днем знаний 1 сентября. Однако затем власти региона предложили другую дату: последнее воскресенье сентября.

Окончательное решение о новом празднике и его дате примут после обсуждения вопроса с нижегородцами.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут неограниченное число раз бесплатно посетить музеи в Нижегородской области. Напомним также, что нижегородским многодетным семьям предоставили возможность в онлайн-формате отслеживать статус заявки на получение земельного участка.

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Теги:
Многодетные семьи Праздники Социальная сфера
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