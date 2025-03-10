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Общество

Нижегородцам рассказали, как избежать пародонтоза

20 марта 2025 07:30  [105] Общество
Нижегородцам рассказали, как избежать пародонтоза

С 17 по 23 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. В рамках этой кампании врач-пародонтолог Евгения Краснова дала советы нижегородцам о том, как защитить зубы от пародонтоза — заболевания, которое часто развивается незаметно и может привести к серьезным последствиям.  

Как объяснила специалист, пародонтоз — это разрушение тканей, удерживающих зуб, без воспаления и подвижности зубов. Заболевание развивается постепенно, начиная с изменений в десне, которые можно заметить только при осмотре у врача.  

"Пародонтоз может развиваться годами, оставаясь незамеченным. На начальных стадиях врач может заметить изменения в деснах, но пациенты часто не ощущают боли или дискомфорта. Важно пройти обследование у стоматолога хотя бы раз в полгода", — рассказала Краснова.  

Одной из главных причин развития заболевания, по словам врача, является курение, которое нарушает питание тканей пародонта и способствует их разрушению.  

Чтобы предотвратить развитие пародонтоза, важно соблюдать несколько простых правил: регулярно посещать стоматолога, отказаться от курения, правильно чистить зубы и следить за питанием. Также рекомендуется использовать мягкие или щетки средней жесткости и сбалансировать рацион с достаточным количеством витаминов и минералов.  

Краснова подчеркнула, что заболевание можно контролировать, если вовремя выявить его на ранних стадиях, и пообещала, что с профилактическими мерами пародонтоз можно предотвратить.

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Теги:
Врачи Стоматология
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