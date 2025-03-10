Страшный пожар в арзамасском общежитии унес жизнь 68-летней женщины Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Пожилая женщина погибла на пожаре в арзамасском общежитии на Парковой улице. Возгорание произошло в комнате на 9-м этаже вечером 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Из здания были эвакуированы 40 человек, включая троих детей. Кроме того, сотрудники МЧС спасли одну женщину.

Установлением причин случившегося занимаются дознаватели.

По неофициальным данным, погибшей было 68 лет.