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Культура и отдых

"Тотальный диктант 2025" пройдет на 50 площадках Нижнего Новгорода

20 марта 2025 11:26  [1] Культура и отдых

Ежегодная акция "Тотальный диктант" (0+) пройдет в Нижнем Новгороде 5 апреля. В этом году проверить свои знания можно будет на 50 площадках города. Диктант проводится в Нижнем с 2012 года.

Автором текста 2025 года стала писатель, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

Тотальный диктант для нижегородцев прочтут педагоги, журналисты, блогеры, музыканты, экскурсоводы, актеры и многие другие заслуженные деятели региона. Акция охватывает разные площадки по всему городу: от торговых центров до музеев.

Актер театра "Комедiя" Игорь Смеловский станет диктатором на площадке Законодательного собрания Нижегородской области. Чтецом в Центральной районной библиотеке имени 1 Мая будет поэт и член Союза писателей России Дмитрий Терентьев. Диктант можно написать даже в Храме Успения Девы Марии, текст будет читать настоятель прихода.

В корпусе ВШЭ на улице Костина и в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина будет проводиться тест "TruD" - аналог диктанта для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции. Для более юных участников был разработан формат "Недиктант. Дети", состоящий из 20 интересных заданий.

Регистрация участников диктанта начнется 26 марта. Проверить свои знания можно будет и в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, Русский музей фотографии подготовил три выставочных проекта (12+) к 80-й годовщине Великой Победы.

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Теги:
Тотальный диктант
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