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Экономика

"Фантомное" предприятие торговало молочкой в Нижегородской области

20 марта 2025 11:09  [79] Экономика
Фантомное предприятие торговало молочкой в Нижегородской области

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило оборот молочной продукции, поступившей с "фантомной" площадки, в ходе мониторинга компонента "Меркурий" ФГИС "ВетИС". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 10 по 11 марта 2025 года на молокоперерабатывающее предприятие в Кулебаках поступила партия масла традиционного сладко-сливочного несоленого с массовой долей жира 82,5% в объеме 26,16 тонн. Продукция была отправлена с территории Тульской области, с заявленным отправителем ООО "Ясногорский дом молока". Однако площадка, с которой поступила продукция, была отмечена как фантомная и исключена из реестра.

Продукция была использована для переработки, а готовое масло отправлено во Владимирскую область. 19 марта 2025 года документы, подтверждающие происхождение продукции, были аннулированы специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора.

Информация о продукции, поступившей с нарушениями, была направлена в адрес территориальных управлений Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Также было уведомлено предприятие-производитель из Нижегородской области, а уполномоченному лицу, допустившему оформление документов с нарушениями, направлено предупреждение в ФГИС "ВетИС. Паспорт".

Накануне сообщалось, что Роструд начал проверку после сообщений в СМИ о массовых увольнениях на молочном заводе в Павлове.

Ранее мы рассказывали, что в Борском районе закрыли молочное предприятие за фальсификацию продукции.

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Теги:
молоко Россельхознадзор
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