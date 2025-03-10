Запрет на электросамокаты введут на 19 участках Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Полный запрет на использование электросамокатов введут на 19 участках Нижнего Новгорода в 2025 году. Еще на 99 отрезках улиц будет ограничена скорость для СИМ. О нововведениях сообщил глава дептранса Андрей Житников, выступая на комитете по транспорту Заксобрания 20 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

По словам чиновника, зона запрета подготовлена с учетом рекомендаций ГИБДД и регионального минтранса. Она включает в себя Большую Покровскую и участки прилегающих улиц. Также вводится запрет на электросамокаты в парках.

"Дорожный знак "3.35" о запрете самокатов до 1 апреля будет установлен во всех местах, где запрещено движение СИМ. Что касается мест для парковки самокатов, то такие места в городе будут обозначены специальной разметкой, ее уже начали наносить. Контроль за размещением самокатов с нашей стороны также будет усилен", - рассказал директор дептранса.

Присутствовавший на заседании представитель прокатной компании заявил, что прокатчик, в свою очередь, намерен повысить требования к пользователям СИМ. Он уточнил, что по итогам прошлого года в областном центре за нарушение правил навсегда было заблокировано 8 тысяч пользователей.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков отметил, что в перспективе для электросамокатов в Нижнем Новгороде должны появиться отдельные участки по типу велодорожек. В мэрии на это ответили, что такая работа уже ведется. Так, специальные дорожки планируется построить от проспекта Ленина до Канавинского моста, в будущем их планируется довести до Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде будут действовать новые правила для электросамокатов.