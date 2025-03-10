Подростки на самокате сбили пенсионерку в Нижнем Новгороде

Два подростка на арендованном электросамокате сбили пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Нижегородской области.
Авария произошла вечером 11 марта на улице Бекетова. Подростки переезжали дорогу по пешеходному переходу и сбили 69-летнюю женщину.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.
Это первое зарегистрированное ДТП с участием электросамокатов с начала прокатного сезона.
Напомним, власти города ужесточили правила проката средств индивидуальной мобильности.
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