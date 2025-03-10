Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел наезд на водителя электросамоката. ДТП случилось вечером 15 марта в Урожайном переулке. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла около 20:00 у дома №1. Водитель BMW, выезжая с прилегающей территории, не заметил электросамокатчика и совершил наезд.

В результате столкновения пострадал водитель самоката. Его с травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП под Бором, в котором пострадали пятеро взрослых и ребенок.