В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 марта 2025 11:32  [12] Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей
17 марта 2025 10:41  [112] Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода
17 марта 2025 10:14  [117] Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе
17 марта 2025 08:04  [205] Полиция ищет угонщиков, бросивших авто после ДТП в Нижнем Новгороде
17 марта 2025 07:53  [322] "Газель" протаранила Hyundai на трассе под Бором: шесть человек в больнице
16 марта 2025 09:16  [341] Женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Шахунском районе
15 марта 2025 16:50  [607] Двух экстремистов оштрафовали в Нижегородской области
15 марта 2025 16:07  [499] Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая
15 марта 2025 15:25  [1163] Суд взыскал с нижегородца 1,8 млн рублей за хищение бюджетных средств
15 марта 2025 12:45  [549] Нижегородец фиктивно прописал в своей квартире 9 мигрантов
Происшествия

Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода

17 марта 2025 10:41  [112] Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел наезд на водителя электросамоката. ДТП случилось вечером 15 марта в Урожайном переулке. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.  

По данным ведомства, авария произошла около 20:00 у дома №1. Водитель BMW, выезжая с прилегающей территории, не заметил электросамокатчика и совершил наезд.  

В результате столкновения пострадал водитель самоката. Его с травмами доставили в больницу.  

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП под Бором, в котором пострадали пятеро взрослых и ребенок.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП самокат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph