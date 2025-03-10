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Общество

Нижегородцы пожаловались на обрушение штукатурки с дома на Белинке

20 марта 2025 13:14  [144] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Жители Нижнего Новгорода пожаловались в социальных сетях на штукатурку, которая обвалилась с дома №122а на улице Белинского. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на месте и сфотографировал осыпающийся фасад.

Действительно, на фасаде кирпичного четырехэтажного здания заметны многочисленные трещины. На тротуаре возле дома лежат массивные куски штукатурки.

Опасные участки уже оградили сигнальной лентой, но временная мера вряд ли поможет пешеходам в случае еще одного обрушения. Редакция НИА "Нижний Новгород" направила официальные запросы в ДУК и мэрию.

Похожий инцидент произошел на улице Семашко, 2 в начале этого года.

Ранее сообщалось, движение по улице Белинского около ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде ограничили из-за ремонтных работ.

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Теги:
Нижегородский район Фасады ЧП
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