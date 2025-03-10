СК начал проверку из-за отравления газом троих детей на Бору

Трое детей отравились угарным газом на Бору. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
По данным следователей, инцидент произошел в частном доме на улице Воровского вечером 19 марта. Детям внезапно стало плохо. Они обратились за медпомощью. Врачи приехали и осмотрели потерпевших. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Известно, что дом оборудован газовой колонкой. В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают возможные причины утечки газа.
Добавим, что также произошедшим заинтересовалась прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит оценить исполнение законодательства при обслуживании газового оборудования. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
Ранее сообщалось, что об отравлении газом семьи с ребенком в Богородском районе.
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